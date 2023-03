Arriva “Mia”: come il governo mantiene il reddito di cittadinanza (peggiorandolo) (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Ecco “Mia”, ovvero l’acronimo per la presunta “svolta” meno svolta che ci sia sull’annosa polemica del reddito di cittadinanza. Il governo sostanzialmente riduce gli importi e le possibilità ma mantiene vivo il sussidio, incartandosi anche sulla platea dei beneficiari. Mia, il reddito di cittadinanza più insicuro del precedente Mia sta per “Misura di inclusione attiva”. Così il governo “riforma” il reddito di cittadinanza, non mutando molto dello spirito del sussidio. Ma, in compenso, rendendolo più insicuro. Secondo quanto riporta Tgcom24, cambieranno importi e durate, dividendo i possibili beneficiari in due categorie: gli “occupabili” e le “famiglie senza possibilità di lavorare”. I primi avranno 375 euro al mese, i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Ecco “Mia”, ovvero l’acronimo per la presunta “svolta” meno svolta che ci sia sull’annosa polemica deldi. Ilsostanzialmente riduce gli importi e le possibilità mavivo il sussidio, incartandosi anche sulla platea dei beneficiari. Mia, ildipiù insicuro del precedente Mia sta per “Misura di inclusione attiva”. Così il“riforma” ildi, non mutando molto dello spirito del sussidio. Ma, in compenso, rendendolo più insicuro. Secondo quanto riporta Tgcom24, cambieranno importi e durate, dividendo i possibili beneficiari in due categorie: gli “occupabili” e le “famiglie senza possibilità di lavorare”. I primi avranno 375 euro al mese, i ...

