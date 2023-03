Arriva la pizza stagionale con broccoli, funghi chiodini, patate e scaglie di Parmigiano Reggiano (Di lunedì 6 marzo 2023) PARMA – Una pizza croccante, calda e realizzata con ingredienti di stagione. Per le giornate invernali Arriva sul mercato una pizza bianca realizzata con patate, broccoli, funghi chiodini e petali di Parmigiano Reggiano, un mix di ingredienti tipici della stagione più fredda che la rendono adatta anche a consumatori vegetariani. La nuova pizza è realizzata da Alice pizza, prima catena italiana di pizza al taglio da asporto, in partnership con Parmareggio e il Consorzio del Parmigiano Reggiano e sarà disponibile in edizione limitata fino al 30 aprile in tutti gli store italiani di Alice pizza. Una ricetta creata con ingredienti di alta ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 marzo 2023) PARMA – Unacroccante, calda e realizzata con ingredienti di stagione. Per le giornate invernalisul mercato unabianca realizzata cone petali di, un mix di ingredienti tipici della stagione più fredda che la rendono adatta anche a consumatori vegetariani. La nuovaè realizzata da Alice, prima catena italiana dial taglio da asporto, in partnership con Parmareggio e il Consorzio dele sarà disponibile in edizione limitata fino al 30 aprile in tutti gli store italiani di Alice. Una ricetta creata con ingredienti di alta ...

