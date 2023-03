Arriva il Nebbiolo “democratico”

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 6 marzo 2023) «In vista della pensione, cercavo un posto nei dintorni di Torino dove fare l’orto nel weekend. Così, ho visitato tra gli altri i territori di Castelnuovo Don Bosco e Albugnano. Quando ho trovato questa casa, mi ha subito colpito. Una villa praticamente abbandonata ma che aveva un grande potenziale. È come se mi avesse detto: comprami. Non sono stato io, è lei che mi ha scelto. Poi è venuto il resto». Piergiorgio Gaidano, geometra e immobiliarista, racconta così l’incontro con la settecentesca Villa Tamburnin, sita nel comune di Castelnuovo Don Bosco. Un colpo di fulmine che risale al 2004. Ma Piergiorgio non si ferma all’orto. Nel corso degli anni cresce l’impegno per la terra e continua ad acquisire nuovi campi da coltivare. Oggi la tenuta conta su venti ettari, nove dei quali coltivati a vigneto, quattro di noccioleto, prati, boschi, e un piccolo orto per la produzione familiare. ...