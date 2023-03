Arrestati tre spacciatori a Grumo Nevano | Frattaminore e Scampia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono state arrestate dalla Polizia, sabato e la scorsa notte, per spaccio di droga. A, sabato mattina, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno controllato in via Pezzullo un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto tre buste contenenti circa un chilo e 200 grammi di hashish, 155 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un coltello intriso di stupefacente. Successivamente, hanno controllato l’abitazione di un’altra persona in via Viggiano adove hanno trovato in un congelatore non funzionante 5 dosi contenenti con 1,6 grammi di cocaina, 5 stecche di hashish del peso di circa 10,2 grammi, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. I due, un 28enne di Orta di Atella con precedenti di polizia, e un 33enne di ...