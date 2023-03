Arnaldi-Harris stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) Matteo Arnaldi se la vedrà contro Lloyd Harris nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Il sanremese è la testa di serie numero tredici del tabellone cadetto. La scorsa settimana ha giocato a Dubai dove, dopo aver superato il taglio, ha perso con onore all’esordio contro il futuro vincitore russo Daniil Medvedev. Prima ancora il trionfo nel Challenger di Tenerife 2, un risultato che lo ha catapultato a ridosso dei primi cento giocatori del mondo. Davanti a lui in California si troverà il gigante sudafricano, tennista molto esperto ma calato in classifica per via di diversi infortuni. Arnaldi partirà con i favori del pronostico per provare a garantirsi un turno decisivo complicato contro uno tra ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Matteose la vedrà contro Lloydnel primo turno delle qualificazioni deldi(cemento outdoor). Il sanremese è la testa di serie numero tredici del tabellone cadetto. La scorsa settimana ha giocato a Dubai dove, dopo aver superato il taglio, ha perso con onore all’esordio contro il futuro vincitore russo Daniil Medvedev. Prima ancora il trionfo nel Challenger di Tenerife 2, un risultato che lo ha catapultato a ridosso dei primi cento giocatori del mondo. Davanti a lui in California si troverà il gigante sudafricano, tennista molto esperto ma calato in classifica per via di diversi infortuni.partirà con i favori del pronostico per provare a garantirsi un turno decisivo complicato contro uno tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GeorgeSpalluto : Italiani impegnati nelle qualificazioni di Indian Wells Marcora ???? vs Kozlov ???? (13) Arnaldi ???? vs Harris ???? Bellu… - FiorinoLuca : Qualificazioni Indian Wells ???? Marcora vs Kozlov ???? ???? Arnaldi vs Harris ???? ???? Bellucci vs Albot ???? ???? Passaro… -