Ari Folman Premio alla Carriera di Cartoons On The Bay 2023

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il regista, sceneggiatore e compositore israeliano Aririceverà ildella 27° edizione diOn The Bay, a Pescara dal 31 maggio al 4 giugno. Il regista, sceneggiatore e compositore israeliano Aririceverà ildella 27a edizione diOn The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts, evento promosso dRai e organizzato da Rai Com, che torna a Pescara, dopo il successo dello scorso anno, dal 31 maggio al 4 giugno. Nato ad Haifa nel 1962, Arifrequenta la Tel Aviv Film School e nel 1991 scrive e dirige, con Ori Sivan, Comfortably Numb, ...

