Arabia Saudita | il 2022 è stato un anno nero per la libertà d’espressione online

In Arabia Saudita, nel corso del 2022, quindici persone sono state condannate a pene da 10 a 45 anni di carcere solo per aver espresso le loro opinioni sui social media. Quella a 45 anni è la più dura condanna mai imposta in Arabia Saudita per l'espressione online delle opinioni: è stata inflitta a Noura al-Qahtani, 50 anni, madre di due figli. Qualora dovesse essere ancora viva, a fine pena avrà un divieto di viaggio della durata analoga alla pena: non potrà lasciare l'Arabia Saudita fino al compimento di 140 anni. Una condanna poco più lieve l'ha presa Salma al-Shebab, dottoranda all'università di Leeds, nel Regno Unito: 34 anni per aver twittato a sostegno delle attiviste per i diritti delle donne. La condanna a 15 anni di Mahdia al-Marzougui, ...

