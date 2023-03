App PostePay e BancoPosta non funzionano il 6 marzo: problemi ERR-0 e GC01 con servizio non disponibile (Di lunedì 6 marzo 2023) In questo lunedì 6 marzo l’app PostePay e BancoPosta non funzionano a dovere. I due strumenti sono praticamente inaccessibili per la comparsa di vari problemi e di un paio di codici errore etichettati come ERR-0 e GC01. Il risultato finale è che il servizio via smartphone non è disponibile in alcun modo per i clienti Poste Italiane. Cerchiamo di comprendere meglio la vera natura del down. Prima di tutto, c’è da dire che la gravità del down non è per nulla sottovalutabile. Consultando la piattaforma Downdetector, alle ore 10:30 odierne, registriamo qualche centinaio di testimonianze di clienti ai quali sia l’app PostePay che BancoPosta non funzionano correttamente. Ancora, verificata in redazione la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) In questo lunedì 6l’appnona dovere. I due strumenti sono praticamente inaccessibili per la comparsa di varie di un paio di codici errore etichettati come ERR-0 e. Il risultato finale è che ilvia smartphone non èin alcun modo per i clienti Poste Italiane. Cerchiamo di comprendere meglio la vera natura del down. Prima di tutto, c’è da dire che la gravità del down non è per nulla sottovalutabile. Consultando la piattaforma Downdetector, alle ore 10:30 odierne, registriamo qualche centinaio di testimonianze di clienti ai quali sia l’appchenoncorrettamente. Ancora, verificata in redazione la ...

