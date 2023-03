Anzio | da Città Metropolitana 700mila euro per l’Istituto Nautico

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 marzo 2023)– “Questa settimana perfezioneremo il passaggio del ‘’ dialladi Roma. Questa formalizzazione ci consentirà di iniziare subito i primi interventi che permetteranno nell’arco di un mese e mezzo di far tornare in presenza 6 classi e quindi di circa 130 studenti”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato da Daniele Parrucci, consigliere delegato all’edilizia scolastica CMRC. Alla fine di questo anno scolastico inizieremo i lavori radicali che interesseranno gli interni ed esterni della scuola – aggiunge – con l’obiettivo di riconsegnarla a norma e con con tutte le certificazioni del caso per settembre/ottobre 2023, in modo da accogliere definitivamente tutti gli studenti e donare un nuovo plesso scolastico alla comunità di”. “I lavori ...