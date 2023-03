Antonino Spinalbese, come stanno le cose oggi tra lui e Ginevra (Di lunedì 6 marzo 2023) A Verissimo Antonino Spinalbese ha parlato anche di Ginevra Lamborghini e svelato come stanno oggi le cose tra loro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 marzo 2023) A Verissimoha parlato anche diLamborghini e svelatoletra loro L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Antonino Spinalbese, come stanno le cose oggi tra lui e Ginevra #Spinalbese, #Antonino #come #le #stanno ??????? - glooit : Antonino Spinalbese: “Cosa ho detto a Belen dopo essere uscito dal GF Vip” leggi su Gloo - infoitcultura : Antonino Spinalbese parla di Ginevra Lamborghini: 'Non sono innamorato' - infoitcultura : Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stanno insieme? Verità social - infoitcultura : Belen e Ginevra Lamborghini, rapporti oggi: parla Antonino Spinalbese -