Anticipazioni Uomini e Donne: niente da fare, Federico non sceglie neanche stavolta (Di lunedì 6 marzo 2023) Nessuna scelta per Federico, mentre c'è stata una discussione tra Roberta e la tronista Nicole. Tutte le Anticipazioni di Uomini e Donne. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 marzo 2023) Nessuna scelta per, mentre c'è stata una discussione tra Roberta e la tronista Nicole. Tutte ledi. L'articolo proviene da Novella 2000.

