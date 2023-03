Ansia, depressione, suicidi: “In America c’è una pandemia di malattie mentali” (Di lunedì 6 marzo 2023) "Se nessuno nella tua cerchia di familiari e amici è malato di mente, considerati fortunato o forse ti stai solo illudendo. Nel mio intimo gruppo sociale, mi vengono in mente almeno sei casi. Non parlo solo di parenti o amici o figli di amici che dicono di essere depressi. Sto parlando di malattie mentali diagnosticate dal punto di vista medico che richiedono cure. Tre casi di dipendenza cronica. Due casi di grave disturbo alimentare. Un caso di tentato suicidio. E quelli sono solo quelli che conosco. Sono anche a conoscenza di due morti per overdose nella mia più ampia cerchia sociale”. Così Niall Ferguson sulla crisi Americana. “Il mio amico Jonathan Haidt della New York University dice che non c’è mai stata una generazione così ‘depressa, ansiosa e fragile’ come la Generazione Z, gli Americani nati ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 marzo 2023) "Se nessuno nella tua cerchia di familiari e amici è malato di mente, considerati fortunato o forse ti stai solo illudendo. Nel mio intimo gruppo sociale, mi vengono in mente almeno sei casi. Non parlo solo di parenti o amici o figli di amici che dicono di essere depressi. Sto parlando didiagnosticate dal punto di vista medico che richiedono cure. Tre casi di dipendenza cronica. Due casi di grave disturbo alimentare. Un caso di tentatoo. E quelli sono solo quelli che conosco. Sono anche a conoscenza di due morti per overdose nella mia più ampia cerchia sociale”. Così Niall Ferguson sulla crisina. “Il mio amico Jonathan Haidt della New York University dice che non c’è mai stata una generazione così ‘depressa, ansiosa e fragile’ come la Generazione Z, glini nati ...

