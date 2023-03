Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giando_Riceputi : RT @nucleareragione: Mentre la politica rimane ferma a dichiarazioni vacue e astratte le aziende si muovono concretamente - andrea61ernesto : RT @arrigoni_paolo: Lettera intenti #nucleare: firmata oggi da EDF, Edison, Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare per nuovo sviluppo nucleare.… - AlessandroTogn9 : RT @nucleareragione: Mentre la politica rimane ferma a dichiarazioni vacue e astratte le aziende si muovono concretamente - Gennaro_1972 : RT @nucleareragione: Mentre la politica rimane ferma a dichiarazioni vacue e astratte le aziende si muovono concretamente - gianpaolo_sabia : Ansaldo con Edf, Edison per sviluppo nuovo nucleare -

Il colosso francese Edf, la sua controllata italianae il gruppofirmano un accordo per 'collaborare allo sviluppo del nuovo nucleare in Europa e favorirne la diffusione', ma soprattutto per verificarne 'le potenzialita' di sviluppo e di ...Vannia Gava 'Interessante l`intesa sottoscritta oggi da EDF,Energia edNucleare. I tempi sono maturi e non più procrastinabili per tornare a parlare di nucleare di nuova generazione anche in Italia'. Lo dichiara Vannia Gava, ......Nucleare edè un primo importante passo verso una partnership più forte e duratura. Questo ci permetterà di potenziare la catena di fornitura europea delle nostre tecnologie in un ...

Ansaldo, Edison, Edf: accordo per il futuro del nucleare in Italia Il Sole 24 ORE

L’accordo sottoscrtto da Ansaldo Energia (Aen) con Edf ed Edison sul nucleare di nuova generazione appare come un’occasione di rilancio per l’azienda genovese, alle prese con un momento difficile sott ...Edison, Ansaldo energia, Ansaldo nucleare e Edf hanno sottoscritto una lettera di intenti per collaborare allo sviluppo del nuovo nucleare in Europa e favorirne la diffusione, in prospettiva anche in ...