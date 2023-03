Andreolli: “Napoli? Quando stai per farcela, la tensione sale'' (Di lunedì 6 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Marco Andreolli, ex calciatore. Quste le sue parole: “Probabilmente ha ragione De Laurentiis, perdere contro la Lazio è stato salutare per il Napoli, ma credo che tutti gli azzurri volessero portare a casa la vittoria. -afferrma Andreolli - Il Napoli ha disputato una buona gara, poi a volte ci sta perdere, al Napoli quest’anno è capitato poche volte perchè la stagione disputata fin qui è eccezionale. Spalletti ha sempre migliorato tutti i calciatori che ha allenato, poi l’esperienza fatta in Italia e all’estero lo hanno migliorato ulteriormente perchè ha appreso cose nuove. -prosegue Andreolli - Quello che sta facendo quest’anno a Napoli dimostra la sua crescita da ogni punto di vista. ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Marco, ex calciatore. Quste le sue parole: “Probabilmente ha ragione De Laurentiis, perdere contro la Lazio è stato salutare per il, ma credo che tutti gli azzurri volessero portare a casa la vittoria. -afferrma- Ilha disputato una buona gara, poi a volte ci sta perdere, alquest’anno è capitato poche volte perchè la stagione disputata fin qui è eccezionale. Spalletti ha sempre migliorato tutti i calciatori che ha allenato, poi l’esperienza fatta in Italia e all’estero lo hanno migliorato ulteriormente perchè ha appreso cose nuove. -prosegue- Quello che sta facendo quest’anno adimostra la sua crescita da ogni punto di vista. ...

