Andrea Liconti è virale su TikTok | il re delle trattative si racconta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Oh mamma mamma mama…”:canta. Ride. Scherza. Il suo modo di acquistare e vendere diventasu. I suoi video fanno impazzire i fan. “È nato tutto per caso”, commenta.in Rete viene definito “il re”: su, Instagram, Twitch rende partecipe i fan, i social sono per lui terreno fertile per lui. È molto imitato, ma al tempo stesso resta inimitabile: la sua è un'ascesa particolarissima. "Inizialmente avevamo un social media manager che se ne approfittava della nostra scarsa conoscenza dei social e per diverso tempo realizzava post e qualche contenuto ma spendevamo cifre sproporzionate”,. “Avevamo solo 15mila followers e un bel giorno ho deciso di ...