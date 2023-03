Ancora piogge e schiarite, per il weekend torna il bel tempo (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Flusso di correnti umide sul Mediterraneo con nuvole e piogge sull'Italia, dove sono previste temperature in graduale aumento verso il weekend. Mentre un lobo del vortice polare si muove tra Scandinavia e isole Britanniche, un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali sta investendo il Mediterraneo. Nei prossimi giorni, sull'Italia, avremo nuvolosità irregolare in transito e schiarite ma non mancheranno piogge sparse soprattutto sui settori del versante tirrenico. Temperature in media fino a metà settimana con possibilità di qualche nevicata in montagna fin verso gli 800-1300 metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano ancora locale instabilità nella seconda parte della settimana ma in un contesto termico decisamente più mite. Con l'arrivo del secondo weekend di marzo, poi, un robusto anticiclone ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Flusso di correnti umide sul Mediterraneo con nuvole e piogge sull'Italia, dove sono previste temperature in graduale aumento verso il. Mentre un lobo del vortice polare si muove tra Scandinavia e isole Britanniche, un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali sta investendo il Mediterraneo. Nei prossimi giorni, sull'Italia, avremo nuvolosità irregolare in transito ema non mancheranno piogge sparse soprattutto sui settori del versante tirrenico. Temperature in media fino a metà settimana con possibilità di qualche nevicata in montagna fin verso gli 800-1300 metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano ancora locale instabilità nella seconda parte della settimana ma in un contesto termico decisamente più mite. Con l'arrivo del secondodi marzo, poi, un robusto anticiclone ...

