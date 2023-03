Anche Tom Cruise ha pianto rivedendo Val Kilmer in Top Gun: Maverick (Di lunedì 6 marzo 2023) Non siamo stati gli unici a piangere al cinema (o a casa) guardando la scena di Top Gun: Maverick, in cui riappare Iceman. Con noi c'era Anche Tom Cruise. Tornate indietro di nove mesi per assistere a uno dei momenti cinematografici più commoventi del 2022, quando dopo quasi quattro decenni, mr Mission Impossible e Val Kilmer hanno messo in scena una reunion di Top Gun tra Mav e Iceman, particolarmente toccante vista la recente assenza di quest'ultimo da Hollywood a causa di una serie di problemi di salute. È stato un toccante tributo alla loro amicizia, certo, ma Anche a un'eredità cinematografica che tocca non solo Top Gun ma Anche film come Batman, Heat e The Doors. Secondo Cruise, che ha parlato dell'emozionante scena durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Non siamo stati gli unici a piangere al cinema (o a casa) guardando la scena di Top Gun:, in cui riappare Iceman. Con noi c'eraTom. Tornate indietro di nove mesi per assistere a uno dei momenti cinematografici più commoventi del 2022, quando dopo quasi quattro decenni, mr Mission Impossible e Valhanno messo in scena una reunion di Top Gun tra Mav e Iceman, particolarmente toccante vista la recente assenza di quest'ultimo da Hollywood a causa di una serie di problemi di salute. È stato un toccante tributo alla loro amicizia, certo, maa un'eredità cinematografica che tocca non solo Top Gun mafilm come Batman, Heat e The Doors. Secondo, che ha parlato dell'emozionante scena durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel ...

