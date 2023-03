Anche l’italiana Belloni (Dis) alla riunione dei capi degli 007 in India (Di lunedì 6 marzo 2023) C’era Anche Elisabetta Belloni, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, al Raisina Security Dialogue, seconda conferenza dei capi dell’intelligence e della sicurezza tenutasi a Nuova Delhi, in India. L’appuntamento si è tenuto “in sordina” in concomitanza con la riunione dei ministri degli Esteri del G20 e prima del Raisina Dialogue aperto dal premier Indiano Narendra Modi e da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, come racconta il giornale locale The Indu. A organizzarlo, l’agenzia di intelligence esterna del Paese, il Research and Analysis Wing, e il del Consiglio di sicurezza nazionale guidato da Ajit Doval. Sempre The Indu dà conto della partecipazione di funzionari da oltre 26 Paesi. Presenti, tra gli altri, il britannico ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 marzo 2023) C’eraElisabetta, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, al Raisina Security Dialogue, seconda conferenza deidell’intelligence e della sicurezza tenutasi a Nuova Delhi, in. L’appuntamento si è tenuto “in sordina” in concomitanza con ladei ministriEsteri del G20 e prima del Raisina Dialogue aperto dal premierno Narendra Modi e da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, come racconta il giornale locale The Indu. A organizzarlo, l’agenzia di intelligence esterna del Paese, il Research and Analysis Wing, e il del Consiglio di sicurezza nazionale guidato da Ajit Doval. Sempre The Indu dà conto della partecipazione di funzionari da oltre 26 Paesi. Presenti, tra gli altri, il britannico ...

