Anche il Papa dà ragione al governo: fermare i viaggi della morte (Di lunedì 6 marzo 2023) I veri colpevoli. Esseri umani spregevoli, pronti a tutto pur di far denaro. Trafficanti di moderni schiavi, fatti salire su instabili gommoni, Anche quando le onde del mare invitano alla prudenza. È Papa Francesco, dall'alto della sua saggezza, a porre la parola fine ad una polemica politica che stava diventando stucchevole. «Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati. Non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte, le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti». «Che il signore ci dia la forza di capire e di piangere – ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) I veri colpevoli. Esseri umani spregevoli, pronti a tutto pur di far denaro. Trafficanti di moderni schiavi, fatti salire su instabili gommoni,quando le onde del mare invitano alla prudenza. ÈFrancesco, dall'altosua saggezza, a porre la parola fine ad una polemica politica che stava diventando stucchevole. «Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati. Non continuino a disporrevita di tanti innocenti. Isperanza non si trasformino mai più in, le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti». «Che il signore ci dia la forza di capire e di piangere – ha ...

