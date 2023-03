Anarchici | Matone | ' opposizione non scende in piazza contro nostalgie terrorismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Non vedo nessun esponente dei partiti dichiedere ai cittadini dire inilanarchico o leper le Brigate rosse che abbiamo sentito aleggiare durante la recente occupazione della Facoltà di Lettere, all'Università La Sapienza di Roma. Ai giovani dico: non fatevi manovrare da altri. Non cedete a chi vi insegna solo il linguaggio dell'odio". Lo afferma Simonetta, deputata della Lega ed ex magistrato.