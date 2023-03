Anarchici: Cospito trasferito di nuovo in ospedale (2) (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) - Da quanto si apprende il trasferimento di Cospito è stato reso necessario perché alcuni valori risulterebbero troppo alti rispetto alla norma, dunque gli esami medici, possibili solo in una struttura più adeguata, dovranno cercare di comprendere questi risultati 'anomali'. Cospito è da settimane sotto monitoraggio continuo dei medici, dopo che il suo stato di salute ha continuato a peggiorare a causa della decisione di non assumere più cibo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) - Da quanto si apprende il trasferimento diè stato reso necessario perché alcuni valori risulterebbero troppo alti rispetto alla norma, dunque gli esami medici, possibili solo in una struttura più adeguata, dovranno cercare di comprendere questi risultati 'anomali'.è da settimane sotto monitoraggio continuo dei medici, dopo che il suo stato di salute ha continuato a peggiorare a causa della decisione di non assumere più cibo.

