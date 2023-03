Analisi in tre punti dell’implosione del Partito Democratico (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ribaltone nella corsa alla segreteria del Partito Democratico è, con buona probabilità, la notizia più rilevante per la politica italiana per questo primo scorcio di 2023. Elly Schlein vince contro quasi tutto l’apparato, che puntava fortemente su Bonaccini (cercando la continuità con l’operato dei precedenti segretari). Schlein ha ribaltato il risultato al ballottaggio grazie al supporto di chi il PD non lo vota o che, al massimo, lo vota turandosi il naso, rappresentando una sorpresa con cui fare i conti e che apre a scenari certamente più interessanti e movimentati. E forse, questa “sconfitta interna” era quasi necessaria (qui intesa come “conseguenza ovvia, fatale”, delle scelte operate dal PD). Per ricostruire, c’è da capire quali sono stati gli errori capitali commessi da un Partito che non ha mai fatto mea culpa e ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ribaltone nella corsa alla segreteria delè, con buona probabilità, la notizia più rilevante per la politica italiana per questo primo scorcio di 2023. Elly Schlein vince contro quasi tutto l’apparato, che puntava fortemente su Bonaccini (cercando la continuità con l’operato dei precedenti segretari). Schlein ha ribaltato il risultato al ballottaggio grazie al supporto di chi il PD non lo vota o che, al massimo, lo vota turandosi il naso, rappresentando una sorpresa con cui fare i conti e che apre a scenari certamente più interessanti e movimentati. E forse, questa “sconfitta interna” era quasi necessaria (qui intesa come “conseguenza ovvia, fatale”, delle scelte operate dal PD). Per ricostruire, c’è da capire quali sono stati gli errori capitali commessi da unche non ha mai fatto mea culpa e ...

