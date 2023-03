‘Amico del Teatro’, le scuole di Benevento incontrano il cast di “Maschere d’Autore” (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMaschere d’Autore e? uno spettacolo teatrale che nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani al mondo della letteratura, della poesia e della prosa, attraverso un percorso guidato tra gli autori piu? significativi della letteratura Italiana. Gli attori, attraverso le parole dei testi degli autori scelti (da Dante a Pirandello), accompagneranno per mano i ragazzi nel fantastico mondo del teatro, con scene di dialoghi, monologhi e movimenti teatrali finalizzati ad attrarre sogni nascosti in ognuno di noi. Lo spettacolo intende agevolare l’apprendimento di temi, autori e opere gia? presenti nell’attivita? curricolare scolastica attraverso un’ottica diversa, quella del teatro. Lo spettacolo, oltre a fornire utili nozioni storico/letterarie, vuole far familiarizzare i giovani con lo spazio e la percezione teatrale, creando cosi? ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutie? uno spettacolo teatrale che nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani al mondo della letteratura, della poesia e della prosa, attraverso un percorso guidato tra gli autori piu? significativi della letteratura Italiana. Gli attori, attraverso le parole dei testi degli autori scelti (da Dante a Pirandello), accompagneranno per mano i ragazzi nel fantastico mondo del teatro, con scene di dialoghi, monologhi e movimenti teatrali finalizzati ad attrarre sogni nascosti in ognuno di noi. Lo spettacolo intende agevolare l’apprendimento di temi, autori e opere gia? presenti nell’attivita? curricolare scolastica attraverso un’ottica diversa, quella del teatro. Lo spettacolo, oltre a fornire utili nozioni storico/letterarie, vuole far familiarizzare i giovani con lo spazio e la percezione teatrale, creando cosi? ...

