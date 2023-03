Amici 22, Lorella Cuccarini rimprovera Cricca: “Non è questo l’atteggiamento, è un segnale di arroganza” (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel daytime di Amici 22 appena terminato, Lorella Cuccarini ha voluto un confronto con il suo allievo Giovanni Cricca. Alla luce di quanto accaduto nella puntata di domenica 5 marzo, la penultima prima del Serale, l’insegnante di canto ha chiesto di incontrare il 19enne. Durante l’appuntamento pomeridiano, infatti, Cricca si è esibito nella gara dei nuovi inediti, intonando Australia. Al termine della sua esibizione, Charlie Rapino, in qualità di giudice della competizione, ha commentato: “Il pezzo mi sembra un po’ ovvio, un po’ datato…lo vedo veramente poco efficace“. Dinanzi alla risposta del cantante “Speriamo che gli altri lo apprezzino“, Rudy Zerbi ha evidenziato: “Tu non puoi tutte le volte uscirne così. Lui lo dice in modo più gentile, ma è un pezzo vecchio. A 19 anni uno si aspetta che tu abbia ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel daytime di22 appena terminato,ha voluto un confronto con il suo allievo Giovanni. Alla luce di quanto accaduto nella puntata di domenica 5 marzo, la penultima prima del Serale, l’insegnante di canto ha chiesto di incontrare il 19enne. Durante l’appuntamento pomeridiano, infatti,si è esibito nella gara dei nuovi inediti, intonando Australia. Al termine della sua esibizione, Charlie Rapino, in qualità di giudice della competizione, ha commentato: “Il pezzo mi sembra un po’ ovvio, un po’ datato…lo vedo veramente poco efficace“. Dinanzi alla risposta del cantante “Speriamo che gli altri lo apprezzino“, Rudy Zerbi ha evidenziato: “Tu non puoi tutte le volte uscirne così. Lui lo dice in modo più gentile, ma è un pezzo vecchio. A 19 anni uno si aspetta che tu abbia ...

