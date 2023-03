Amelia – Mare & Vino – Roma (Di lunedì 6 marzo 2023) Amelia – Mare & Vino Viale Amelia, 13/B – 00181 Roma Tel. 06/89821178 Sito Internet: Amelia-bistrot.business.site Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 14/20€, primi 15/20€, secondi 18/22€, dolci 6€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Ingresso in guida per questo piccolo ristorante che punta – e lo specifica già nel nome – sul binomio Mare e Vino. Dal primo arrivano prodotti freschissimi lavorati con buona mano, mentre sul secondo è la competenza del titolare a fare la differenza, selezionando piccoli produttori dal mondo bio-natur. Il menù è ben dimensionato ed è integrato da una proposta del giorno riportata sulla grande lavagna ben visibile da tutta la sala. La nostra esperienza è cominciata con un delicato battuto di gambero rosso con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023)Viale, 13/B – 00181Tel. 06/89821178 Sito Internet:-bistrot.business.site Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 14/20€, primi 15/20€, secondi 18/22€, dolci 6€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Ingresso in guida per questo piccolo ristorante che punta – e lo specifica già nel nome – sul binomio. Dal primo arrivano prodotti freschissimi lavorati con buona mano, mentre sul secondo è la competenza del titolare a fare la differenza, selezionando piccoli produttori dal mondo bio-natur. Il menù è ben dimensionato ed è integrato da una proposta del giorno riportata sulla grande lavagna ben visibile da tutta la sala. La nostra esperienza è cominciata con un delicato battuto di gambero rosso con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amelia_esposito : RT @ZiaLulli1: Figlio che non ho avuto. Se alle spalle avessi una guerra, forse, ti metterei in mare. Ne ho visti tanti che non ne hanno av… -