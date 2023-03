Ambasciatore francese in visita a Cagliari

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’di Francia in Italia, Christian Masset, si è recato inin Sardegna il 12 e 14 febbraio, accompagnato dal Console generale a Roma Fabrice Maïolino, e dal Console onorario di Francia aVincent Gerbe. Laè stata l’occasione di incontrare i rappresentanti istituzionali degli enti locali della Regione autonoma, cosi’ come le principali realtà economiche e culturali, oltre che la comunitàresidente nell’isola e studenti dei licei Esabac e universitari. L’ha incontrato il sindaco diPaolo Truzzu e il prefetto diGiuseppe De Matteis, e il presidente della Regione, Christian Solinas. A Sassari l’Masset ha incontrato il Prefetto di Sassari, Paola Dessi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... strazter69 : @18ottobre1775 @TRlBVNVS_PLEBIS @Potemkin959 Ma la Russia , fonte l’ex ambasciatore francese a Mosca in una interv… - dolcevita_seine : RT @IF_Italia: L'Ambasciatore di Francia, Christian Masset, accoglie a Palazzo Farnese la presentazione del PRIX - IF_Italia : L'Ambasciatore di Francia, Christian Masset, accoglie a Palazzo Farnese la presentazione del PRIX… - Iosonoancoraqu1 : @elisamariastel1 A detta dell'ambasciatore francese il tossico non è più a Kiev - Lu16039Luludim : @AnnaP1953 Ma leggo adesso che l'ambasciatore francese ha smentito quanto è stato scritto -

... dove l'azienda per cui lavora ha acquisito una compagnia di lusso. Lì dovrà occuparsi di ... Miguel Herrán & Jaime Lorente ( aka Rio, Denver e la figlia dell') e ci si trova in una ...l'Laurent STEFANINI le insegne di Officier des Palmes Académiques. Questo ...peso a quanto ha dichiarato in merito alle recenti affermazioni del Presidente della Repubblica, ...... ha dichiarato venerdì 3 Marzo 2023 il gruppodi trasporti e spedizioni, citando le ...di Genova nel Mondo " Incaricato Onorario " insignito il 12 Ottobre 2018 dal Sindaco di ...

L'ambasciatore francese in visita alla prefettura di Cagliari Ministero dell'Interno

Il codice Stuarda è stato decifrato. Il mistero sulle 57 carte con circa 50mila parole criptate che costituiscono le lettere “perdute” di Mary Stuart (Maria Stuarda), ...2' di lettura Ancona 05/03/2023 - L’assessore Antonini e il direttore dell'Atim Bruschini incontrano l’ambasciatrice italiana D’Alessandro a Parigi. Sul tavolo il lancio di due importanti iniziative i ...