Amalfi | crollo al campanile del duomo | interviene la Soprintendenza

Leggi su zon

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo ilaldeldiil sindaco Daniele Milano ha sottolineato: «In passato abbiamo sollecitato il Ministero, al quale scrivemmo già una lettera. Sappiamo lo stato in cui versa la torre e faremo il possibile per supportare i lavori della Curia»- come riporta La Città. Dopo l’accaduto è intervenuta anche la, l’ente che si occupa del patrimonio artistico salernitano. “Ladi Salerno e Avellino– si legge su La Città- approvava nel 2017 il progetto di restauro al , proposto dalla Curia Arcivescovile quale proprietaria del bene, che prevedeva interventi di restauro delle superfici esterne della muratura e degli elementi decorativi. I lavori autorizzati dallanon sono mai stati iniziati dalla ...