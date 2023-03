Altri Percorsi, al Sociale “Miracoli Metropolitani” (Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. Una vecchia carrozzeria adattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari: in questa cornice si svolge Miracoli Metropolitani, spettacolo della compagnia Carrozzeria Orfeo in cartellone giovedì 9 marzo alle 20.30 al Teatro Sociale, nell’ambito della rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. Drammaturgia di Gabriele Di Luca. Regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi. Musiche originali di Massimiliano Setti. Scenografia e luci di Lucio Diana. Costumi di Stefania Cempini. In scena: Elsa Bossi (Patty), Federico Brugnone (Mosquito/Mohamed), Ambra Chiarello (Hope), Federico Gatti (Igor) Barbara Moselli (Clara), Massimiliano Setti (Cesare), Roberto Serpi (Plinio). Coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. Una vecchia carrozzeria adattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari: in questa cornice si svolge, spettacolo della compagnia Carrozzeria Orfeo in cartellone giovedì 9 marzo alle 20.30 al Teatro, nell’ambito della rassegnadella Fondazione Teatro Donizetti. Drammaturgia di Gabriele Di Luca. Regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi. Musiche originali di Massimiliano Setti. Scenografia e luci di Lucio Diana. Costumi di Stefania Cempini. In scena: Elsa Bossi (Patty), Federico Brugnone (Mosquito/Mohamed), Ambra Chiarello (Hope), Federico Gatti (Igor) Barbara Moselli (Clara), Massimiliano Setti (Cesare), Roberto Serpi (Plinio). Coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tequi3 : @Gattomichele @arjiannaterni @fdragoni L'unico trasporto pubblico che funziona è quello su ferro. Quello su ferro n… - Gemma_OnlyCY : RT @_justhewayouare: Percorsi diversi, note suonate in modo diverso… perché tutto è musica finché non disturba gli altri. - webecodibergamo : L’attrice vicentina porta in scena al Sociale per la stagione di Altri Percorsi della Fondazione Donizetti: «Dentro… - Dejjavv : RT @_justhewayouare: Percorsi diversi, note suonate in modo diverso… perché tutto è musica finché non disturba gli altri. - RedAllblack : @il_Terz scusa ma Brozovic per esempio lo scorso anno aveva una media molto più alta di km percorsi a partita. Anch… -