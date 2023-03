Alto Mare, le Nazioni Unite trovano l’accordo sulla protezione degli oceani (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono serviti molti anni e lunghe trattative, ma alla fine gli stati membri delle Nazioni Unite sono riusciti a trovare un accordo per proteggere l’Alto Mare. Gli oceani sono un bene prezioso, ad Alto rischio, che rappresenta quasi la metà del pianeta.l’accordo, denominato High Seas Treaty, può essere riassunto con la formula 30×30, ovvero raggiungere la protezione del 30% degli oceani entro il 2030.La presidente della conferenza Rena Lee, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, ha annunciato l’accordo tra gli applausi, affermando: “La nave ha raggiunto la riva“.Per Alto Mare si intende la zona oltre le 200 miglia nautiche dalla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono serviti molti anni e lunghe trattative, ma alla fine gli stati membri dellesono riusciti a trovare un accordo per proteggere l’. Glisono un bene prezioso, adrischio, che rappresenta quasi la metà del pianeta., denominato High Seas Treaty, può essere riassunto con la formula 30×30, ovvero raggiungere ladel 30%entro il 2030.La presidente della conferenza Rena Lee, presso la sede dellea New York, ha annunciatotra gli applausi, affermando: “La nave ha raggiunto la riva“.Persi intende la zona oltre le 200 miglia nautiche dalla ...

