Allegri vede le semifinali con l’Inter | «Abbiamo Europa League e Coppa Italia»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 marzo 2023) Proseguono le interviste didopo la sconfitta della Juventus per 1-0 contro la Roma (vedi articolo). Nel corso di Pressing Serie A su1, il tecnico bianconero fa capire come per la Championsdebba abdicare ma sposti l’obiettivo agli ottavi dicol Friburgo e alledicon. OBIETTIVO… INTER – Massimilianomette da parte la possibilità di finire tra le prime quattro: «Io so solamente che la Juventus sta facendo un buon campionato in una situazione non facile. Io capisco dall’esterno, dove si parla di tutti, ma viviamo una situazione da dopo la partita col Napoli dove ci sono stati tolti quindici punti. È una situazione surreale, credo non sia mai ...