Allegri sulla penalizzazione | “Non è mai esistita questa situazione nella storia del calcio!”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sconfitta pesante per la Juventus di Massimiliano, che ha ceduto i tre punti alla Romasfida disera all’Olimpico. L’1-0 firmato Mancini ha lasciato la Vecchia Signora a quota 35 punti fuori dalla zona coppe europee, portando invece la Roma di Mourinho a pari punti con il Milan. FOTO: Roma Juventus La Roma occupa ora il terzo posto in campionato a -18 dal Napoli, -2 dall’Inter e -1 dalla Lazio, reduce dalla vittoria contro gli azzurri di Luciano Spalletti.su Roma-Juventus Al termine della partita, l’allenatore Massimilianoha commentato la partita ai microfoni di DAZN, parlando del momento della sua squadra e ribadendo l’obiettivo della Juventus. Di seguito un estratto delle sue parole: Noi dovremmo essere secondi, ma non lo siamo e quando ...

ROMA - La Roma di Mourinho ha battuto 1 - 0 la Juventus di. All'Olimpico decide la rete di Mancini . Dallo studio di DAZN ecco l'analisi di Andrea Stramaccionipartita: " La Roma ha vinto con un grande contributo dato dalla mossa di Mourinho. ...... prossima settimana, manderanno in onda un serviziovicenda: dicono dai contenuti esplosivi. ... Per il resto,insiste su Fagioli e Di Maria libero di muoversi in attacco. Qui Roma: Dybala ...... poteva distendersi meglio e prima sul tiro di Mancini Si riscatta in ogni caso chiudendo...5,5 : gara decisa dagli episodi, la Juve si ferma tre volte sul palo, vince il tiro da fuori ...

Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo delle difficoltà ...