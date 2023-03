Allegri si mette a pari punti con l’Inter: «In posizione normale Juventus seconda» (Di lunedì 6 marzo 2023) Allegri continua a fare i calcoli dimenticando la penalizzazione di -15. Dopo la sconfitta della Juventus contro la Roma (vedi articolo), a Sunday Night Square su DAZN, l’allenatore bianconero si mette per un attimo a pari punti con l’Inter. E IL -15? – Massimiliano Allegri continua a guardare la classifica della Juventus come se non ci fosse penalizzazione e fosse alla pari con l’Inter: «La squadra finora ha fatto cinquanta punti. Poi è normale che stasera era una partita che ci permetteva di andare a trentotto punti, di battere la Roma e di avvicinare l’Atalanta. Quando perdi una partita così, che in una posizione ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023)continua a fare i calcoli dimenticando la penalizzazione di -15. Dopo la sconfitta dellacontro la Roma (vedi articolo), a Sunday Night Square su DAZN, l’allenatore bianconero siper un attimo acon. E IL -15? – Massimilianocontinua a guardare la classifica dellacome se non ci fosse penalizzazione e fosse allacon: «La squadra finora ha fatto cinquanta. Poi èche stasera era una partita che ci perva di andare a trentotto, di battere la Roma e di avvicinare l’Atalanta. Quando perdi una partita così, che in una...

