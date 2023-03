Allegri: «Mai successo nel calcio quello che è successo alla Juve quest’anno» (Di lunedì 6 marzo 2023) Allegri a Dazn dopo Roma-Juventus 1-0. «La Roma è una squadra scorbutica, nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più ma loro hanno corso molto infatti in tanti tra loro hanno finito con i crampi. Sul gol potevamo difendere meglio e gestire la palla meglio. Abbiamo avuto buona occasione di Danilo. L’espulsione di Kean, peccato ci poteva dare una mano. Ha sbagliato, ha chiesto scusa ma ha messo in difficoltà la squadra. Ha avuto un reazione sbagliata». Era un’occasione per avvicinare l’Atalanta. Ci sono tante persone parlano di tecnica e tattica. Mai successo nel calcio quello che è successo alla Juve quest’anno. Kean ha sbagliato indipendentemente dalla situazione. I ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023)a Dazn dopo Roma-ntus 1-0. «La Roma è una squadra scorbutica, nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più ma loro hanno corso molto infatti in tanti tra loro hanno finito con i crampi. Sul gol potevamo difendere meglio e gestire la pmeglio. Abbiamo avuto buona occasione di Danilo. L’espulsione di Kean, peccato ci poteva dare una mano. Ha sbagliato, ha chiesto scusa ma ha messo in difficoltà la squadra. Ha avuto un reazione sbagliata». Era un’occasione per avvicinare l’Atalanta. Ci sono tante persone parlano di tecnica e tattica. Mainelche è. Kean ha sbagliato indipendentemente dsituazione. I ...

