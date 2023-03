Allegri 'Kean ha sbagliato, ci ha messo in difficoltà' (Di lunedì 6 marzo 2023) "Kean ha sbagliato, ha chiesto scusa perché ha messo in difficoltà la squadra". Massimiliano Allegri non dà attenuanti al giocatore bianconero entrato nel finale di Roma - Juve per sostituire Cuadrado ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "ha, ha chiesto scusa perché hainla squadra". Massimilianonon dà attenuanti al giocatore bianconero entrato nel finale di Roma - Juve per sostituire Cuadrado ...

