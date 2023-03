Allegri | ' Kean ci ha messo in difficoltà Ma i ragazzi meritano i complimenti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Allegri post #RomaJuve: “Il calcio è così e va accettato. Mai successo nella storia quello che stanno facendo alla… - CrisalSport : Roma Juventus 1 0 | Il pollo Allegri e il fortunato Mourinho - TUTTOJUVE_COM : ALLEGRI in conferenza: 'Kean ha chiesto scusa, pagherà quello che deve pagare perché un errore così non si può fare… - SBKreal : RT @NicoSchira: Max #Allegri: 'Ho detto ai ragazzi di stare sereni, sul campo abbiam fatto 50punti e siamo secondi. Oggi è mancato solo il… - rscalt76 : @Luca_mr_10 La sfiga di Kean è che fisicamente era tre spanne sopra i coetanei quando ne aveva 16.Ha un maledetto b… -

Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) - Massimiliano, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma - Juventus di Serie A.- "Ci ho già parlato ed ha ...... espulsonella Juventus per un fallo di reazione sull'autore del gol che ha deciso l'incontro. Roma - Juventus, Mourinho: "Partita di squadra" . Roma - Juventus, Mourinho: "Conottimo ..."Nel primo tempo potevamo fare meglio - ha detto l'allenatore della Juve Maxdopo il k.o. con la Roma - , così come nelle occasioni che abbiamo creato e sull'espulsione.ha sbagliato: aveva subito fallo, e si è fatto espellere. Forse era nervoso perché non aveva ...

Kean entra e viene subito espulso: Allegri incredulo, la reazione a bordo campo Corriere dello Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di ... ma volevamo avere una marcia in più con i cambi". Sull'espulione di KeanDopo la vittoria nel derby contro il Torino, la Juventus perde 1-0 contro la Roma. All'Olimpico decide un gol di Mancini. " Kean ha sbagliato, ha chiesto scusa ma ha sbagliato perché ci ha messo in di ...