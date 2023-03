Allegri | «Juventus 50 punti sul campo! Facile parlare da fuori Coppa Italia…»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Massimilianodopo la sconfitta dellacontro la Roma ha parlato deidi penalizzazione in campionato. Il tecnico bianconero intervistato da Rai Radio 1 parla dell’obiettivoItalia. DOPO LA SCONFITTA –perde contro la Roma e torna adeidi penalizzazione in campionato e di quelli fatti sul campo: «L’Europa League per laresta un obiettivo così come laItalia. In campionato laha fatto 50sul campo e i ragazzi sono stati bravi, dall’esterno è fin troppo. Ma quando a una squadra vengono tolti 15a metà campionato sembra che ti crolli il mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti,… - GiovaAlbanese : #Allegri, vigilia di #RomaJuve: '#Pogba è a disposizione ma non ha minuti. #Paredes? Vediamo, rientra #Locatelli e… - ZZiliani : La #Juventus si ricorda di avere giocatori strapagati, quindi evidentemente forti, e per la prima volta in stagione… - PressReview99 : Juventus, Allegri a Buffon: 'Mi facevi emozionare, sei un fuoriclasse' - Tuttosport - Roy_Ven : RT @JUpensiero: ?? #Allegri post #RomaJuve 1-0: 'Nello spogliatoio piangevano, quello che è successo alla #Juventus non è mai successo nella… -

Eh sì, perché la squadra dipoteva fare un bel colpo vincendo, avvicinandosi alla Roma al ... E qui sul momento sembra che ci siano guai per la. Ma ad una più attenta analisi, si notano ...... infatti, per limitare il Napoli e batterlo, ha indossato i panni didimenticando di ... La 'povera', invece, è stata sconfitta dalla Roma con le sue armi. A 'corto muso' il Mourinho ...Solo pochi secondi in campo per Moise Kean in Roma -(1 - 0). L'attaccante bianconero, entrato all'89' per sostituire Cuadrado, è stato espulso ...: "Kean ha sbagliato, ha chiesto scusa" ...

Allegri: "Kean ci ha messo in difficoltà, per lui grossa multa. Ma complimenti ai ragazzi" La Gazzetta dello Sport

L'attaccante bianconero è stato espulso dopo 41 secondi per un fallo di reazione in Roma-Juve. Il tecnico: 'Non bisogna cadere nella frustrazione' ...L'espulsione rimediata da Kean dopo quaranta secondi ( il terzo più veloce nella storia della serie A) ha fatto discutere molto l'ambiente bianconero. I tifosi hanno criticato l'approccio alla gara de ...