Allegri ha il futuro in casa: la Juventus è al sicuro per diversi anni (Di lunedì 6 marzo 2023) La Juventus di Allegri può stare tranquilla per i prossimi anni; il tecnico, infatti, ha una serie di giovani di grande talento. In attesa di capire come finirà questa stagione, la Juventus può considerarsi al sicuro per i prossimi anni; i bianconeri, infatti, possono contare su diversi giocatori di assoluto livello. Una situazione che permette ad Allegri di non avere troppi problemi in vista del futuro. LaPresseSe per vincere immediatamente servono giocatori pronti del calibro di Vlahovic e Di Maria, la Juventus vuole anche guardare ai prossimi anni e farsi trovare pronta con giocatori da far crescere nel miglior modo possibile. Allegri e il futuro: ecco chi sono i ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 marzo 2023) Ladipuò stare tranquilla per i prossimi; il tecnico, infatti, ha una serie di giovani di grande talento. In attesa di capire come finirà questa stagione, lapuò considerarsi alper i prossimi; i bianconeri, infatti, possono contare sugiocatori di assoluto livello. Una situazione che permette addi non avere troppi problemi in vista del. LaPresseSe per vincere immediatamente servono giocatori pronti del calibro di Vlahovic e Di Maria, lavuole anche guardare ai prossimie farsi trovare pronta con giocatori da far crescere nel miglior modo possibile.e il: ecco chi sono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Allegri ha il futuro in casa: la Juventus è al sicuro per diversi anni - Cardocan1 : @JohnNas93625435 Allora se Allegri resterà granitico, futuro in Premier per Chiesa??????? - CarloFagnani : @giampdisan Condivido ! Oggi in questa situazione Allegri è il miglior allenatore possibile per la Juve. Se poi par… - MarcoReNer_azz : Che qualcuno informi Allegri. Non è più il primo anno e in questo secondo gli hanno preso gente esperta x vincere s… - Marcello742 : Ormai il nuovo amministratore delegato della Juve è Allegri che è l'unico che parla, commenta e si espone (e di cer… -