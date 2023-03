Allegri: «Fatti 50 punti sul campo. Meno 15? Mai successo nella storia!» (Di lunedì 6 marzo 2023) Massimiliano Allegri non riesce a mandare giù la penalizzazione dei 15 punti inflitta alla Juventus. Il tecnico bianconero si mette peraltro alla pari dell’Inter COME L’INTER ? Allegri ai microfoni della Rai sui punti raccolti dalla Juventus: «Ho rasserenato i giocatori, mai successo nella storia del calcio mondiale che ad una squadra avessero tolto 15 punti a campionato in corso. Abbiamo fatto 50 punti sul campo e a fine anno vogliamo arrivare tra le prime. Prime quattro significa arrivarci tramite i punti sul campo. Passo dopo passo, serve concentrarci sul campo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Massimilianonon riesce a mandare giù la penalizzazione dei 15inflitta alla Juventus. Il tecnico bianconero si mette peraltro alla pari dell’Inter COME L’INTER ?ai microfoni della Rai suiraccolti dalla Juventus: «Ho rasserenato i giocatori, maistoria del calcio mondiale che ad una squadra avessero tolto 15a campionato in corso. Abbiamo fatto 50sule a fine anno vogliamo arrivare tra le prime. Prime quattro significa arrivarci tramite isul. Passo dopo passo, serve concentrarci sul». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Allegri: «Fatti 50 punti sul campo. Meno 15? Mai successo nella storia!» - - Michele88490738 : @TUTTOJUVE_COM L'imbecille Allegri dice sempre la stessa cosa, i ragazzi stanno facendo cose straordinarie, hanno f… - AlogarFF : 3 goal in più fatti rispetto all'anno scorso: 40. Settimo attacco. E pensare che hai Vlahovic, Milik, Di Maria, Chi… - andreascan76 : Voto #Mourinho 8 #Allegri 4, va in vantaggio e inizia una girandola di cambi Dybala compreso cosa che non fa Allegr… - MGBasolu : @ninersmessimale @strapuntino00 La Juve di Allegri è seconda … con i punti fatti sul campo! Nonostante il clima ter… -