Allarme da tutta Italia, in tanti settori non si trovano più lavoratori. Governo e imprese: «Servono i migranti» (Di lunedì 6 marzo 2023) Servono 205 mila migranti. È questo l’Allarme delle imprese al Governo Meloni. Un esecutivo contrario agli sbarchi che ora – riporta la Repubblica – sta lavorando a un decreto flussi che dovrebbe garantire a circa 100 mila persone l’anno di entrare in Italia regolarmente per due o tre anni. Un aiuto che copre metà del fabbisogno dichiarato dagli imprenditori in occasione dello scorso decreto flussi. Quello da 69.700 ingressi nel 2021. Nel frattempo si attende il clic day per il decreto del 2022, grazie al quale dovrebbero fare il loro ingresso poco più di 80 mila persone. Già a partire dagli ultimi mesi del 2023, quindi, potrebbero arrivare in aereo, anziché nei barconi, con un permesso di soggiorno in tasca, e un corso di formazione alle spalle. Chi invece non ha diritto a rimanere ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023)205 mila. È questo l’dellealMeloni. Un esecutivo contrario agli sbarchi che ora – riporta la Repubblica – sta lavorando a un decreto flussi che dovrebbe garantire a circa 100 mila persone l’anno di entrare inregolarmente per due o tre anni. Un aiuto che copre metà del fabbisogno dichiarato dagli imprenditori in occasione dello scorso decreto flussi. Quello da 69.700 ingressi nel 2021. Nel frattempo si attende il clic day per il decreto del 2022, grazie al quale dovrebbero fare il loro ingresso poco più di 80 mila persone. Già a partire dagli ultimi mesi del 2023, quindi, potrebbero arrivare in aereo, anziché nei barconi, con un permesso di soggiorno in tasca, e un corso di formazione alle spalle. Chi invece non ha diritto a rimanere ...

