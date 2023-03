Allarme CGIA | giù prestiti a partite IVA | sale rischio usura

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 6 marzo 2023) Continuano a diminuire ibancari alle piccole e micro imprese. Tra il 2021 e il 2022 gli impieghi vivi alle aziende con meno di 20 addetti sono scesi di 5,3 miliardi di euro (-4,3 per cento). GiùIVA Lo stock complessivo deierogati a questo segmento di aziende è passato da 124 a 118,7 miliardi di euro. Stiamo parlando deiconcessi dagli istituti di credito alle imprese di piccolissima dimensione. Una platea di micro imprenditori costituita in massima parte da esercenti, piccoli commercianti, artigiani e lavoratori autonomi. L’elaborazione è stata realizzata dall’Ufficio studi della. Un problema – segnalano gli artigiani mestrini – non di poco conto. Queste micro realtà, tradizionalmente sottocapitalizzate e a corto di liquidità, da ...