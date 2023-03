Alla Ferrari interessa della Ferrari in F1? I record nelle vendite certificano quali siano le priorità (Di lunedì 6 marzo 2023) Un lunedì amaro e triste per la Ferrari e i suoi tifosi, dopo il primo round del Mondiale 2023 di F1. La gara di Sakhir, in Bahrain, ha dato una risposta chiara: la Rossa non è all’altezza della Red Bull e, anzi, deve guardarsi le spalle perché l’Aston Martin, guidata da uno strepitoso Fernando Alonso, è una minaccia concreta. Necessario fare i conti con varie deficienze: assenza di prestazione in gara a causa dell’eccessivo degrado delle gomme e mancanza di affidabilità per il ritiro del monegasco Charles Leclerc. Un avvio scioccante, in questo modo si è espresso il nuovo Team Principal Frederic Vasseur, consapevole ora più che mai dei problemi di varia natura che riguardano la monoposto, nata da una gestione diversa, ovvero quella di Mattia Binotto. In tutto questo, la proprietà come si è espressa? Non è dato saperlo, perché di ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Un lunedì amaro e triste per lae i suoi tifosi, dopo il primo round del Mondiale 2023 di F1. La gara di Sakhir, in Bahrain, ha dato una risposta chiara: la Rossa non è all’altezzaRed Bull e, anzi, deve guardarsi le spalle perché l’Aston Martin, guidata da uno strepitoso Fernando Alonso, è una minaccia concreta. Necessario fare i conti con varie deficienze: assenza di prestazione in gara a causa dell’eccessivo degrado delle gomme e mancanza di affidabilità per il ritiro del monegasco Charles Leclerc. Un avvio scioccante, in questo modo si è espresso il nuovo Team Principal Frederic Vasseur, consapevole ora più che mai dei problemi di varia natura che riguardano la monoposto, nata da una gestione diversa, ovvero quella di Mattia Binotto. In tutto questo, la proprietà come si è espressa? Non è dato saperlo, perché di ...

