Alla BB14 non riesce la missione impossibile | Orzinuovi vince 72-56

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 marzo 2023) La ricerca dell’impresa proibita per la Bergamo Basket 2014 sul campo della capolista Agribertocchinel match della settima di ritorno del girone B di serie B si ferma a fine secondo quarto. L’espulsione di Masciarelli per un faccia a faccia con Agbamu fa perdere certezze, che già alle prese con le solite defezioni multiple (Isotta compreso), senza i 21 di media dell’ala piccola arrivata nella finestra invernale da Palermo, finisce per perdere 72-56. La classifica, alle soglie della pausa per la Final Four di Coppa Italia che vede tra i protagonisti anche l’avversario odierno, resta immutata: terzultimo posto con sole 6 vittorie. Le prime due tappe della volata finale sono entrambe in casa, sabato 18 e 25 marzo, contro Monfalcone, sbancato ieri in anticipo da un’altra concorrente diretta come Crema, e la Virtus ...