Alfredo Cospito trasferito in ospedale su indicazione dei medici: “Ha sospeso l’assuzione d’integratori” (Di lunedì 6 marzo 2023) Ha sospeso l’assunzione d’integratori. E i medici hanno quindi deciso di trasferirlo. Torna in ospedale Alfredo Cospito, l’anarchico che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis. I medici del centro clinico del carcere di Opera hanno deciso di trasferirlo nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. Il nuovo trasferimento, fanno sapere fonti del Dipartimento amministrazione penitenziaria, si è reso necessario in quanto l’esponente della Fai, dopo il rigetto da parte della Cassazione della richiesta di revoca del 41 bis, ha sospeso l’assunzione di integratori. “Così la sua situazione è tornata ad essere a rischio”, riferiscono fonti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Hal’assunzione. E ihanno quindi deciso di trasferirlo. Torna in, l’anarchico che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis. Idel centro clinico del carcere di Opera hanno deciso di trasferirlo nel reparto dina penitenziaria dell’San Paolo di Milano. Il nuovo trasferimento, fanno sapere fonti del Dipartimento amministrazione penitenziaria, si è reso necessario in quanto l’esponente della Fai, dopo il rigetto da parte della Cassazione della richiesta di revoca del 41 bis, hal’assunzione di integratori. “Così la sua situazione è tornata ad essere a rischio”, riferiscono fonti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - TgrRaiLombardia : L'anarchico Alfredo Cospito viene trasferito nuovamente dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo di Milano… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo trasferimento di Alfredo Cospito nella struttura ospedaliera si è reso necessario in quanto l'esponente della Fa… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo trasferimento di Alfredo Cospito nella struttura ospedaliera si è reso necessario in quanto l'esponente della Fa… - MediasetTgcom24 : Caso Cospito, l'anarchico torna in ospedale a Milano #AlfredoCospito #6marzo -

Cospito di nuovo in ospedale Per la seconda volta in pochi giorni Alfredo Cospito torna in ospedale su indicazione dei medici. Sarà ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San paolo a Milano. L'anarchico, detenuto in regime di 41 bis, ha cominciato ... Cospito trasferito di nuovo dal carcere di Opera in ospedale AGI - Alfredo Cospito è stato trasferito di nuovo dal carcere di Opera all' ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medici. L'anarchico, riferiscono fonti qualificate, è arrivato poco prima delle 18 ... Cospito ritrasferito in ospedale su indicazione dei medici Alfredo Cospito, l'anarchico che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis, su indicazione dei medici del centro clinico del carcere di Opera ... Per la seconda volta in pochi giornitorna in ospedale su indicazione dei medici. Sarà ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San paolo a Milano. L'anarchico, detenuto in regime di 41 bis, ha cominciato ...AGI -è stato trasferito di nuovo dal carcere di Opera all' ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medici. L'anarchico, riferiscono fonti qualificate, è arrivato poco prima delle 18 ..., l'anarchico che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis, su indicazione dei medici del centro clinico del carcere di Opera ... Perché adesso Alfredo Cospito deve smettere lo sciopero della fame Domani Alfredo Cospito trasferito in ospedale su indicazione dei medici: “Ha sospeso l’assuzione d’integratori” Ha sospeso l’assunzione d’integratori. E i medici hanno quindi deciso di trasferirlo. Torna in ospedale Alfredo Cospito, l’anarchico che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della ... Cospito torna all'ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medici Alfredo Cospito torna all’ospedale San Paolo di Milano. L'anarchico, che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis, su indicazione dei medici ... Ha sospeso l’assunzione d’integratori. E i medici hanno quindi deciso di trasferirlo. Torna in ospedale Alfredo Cospito, l’anarchico che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della ...Alfredo Cospito torna all’ospedale San Paolo di Milano. L'anarchico, che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis, su indicazione dei medici ...