Alfredo Cospito torna in ospedale | nuovo ricovero dopo lo stop degli integratori

È stato riportato in ospedale Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 bis in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre che protesta contro il regime del carcere duro. Su indicazioni dei medici del centro clinico del carcere di Opera, l'anarchico è tornato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano. Un trasferimento necessario, secondo fonti Dap citate da Ansa, dopo che Cospito aveva deciso di sospendere ancora una volta l'assunzione degli integratori. Un'ulteriore protesta iniziata dopo la decisione della Cassazione che aveva respinto la revoca del 41 bis avanzata dai suoi legali. Cospito era già stato ricoverato al San Paolo fino allo scorso 27 febbraio.

