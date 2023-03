Alfredo Cospito ricoverato di nuovo in ospedale: preoccupano alcuni valori bassi del sangue (Di lunedì 6 marzo 2023) Su indicazione dei medici del centro clinico del carcere di Opera, Alfredo Cospito è stato trasferito nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. L’anarchico, in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre per protestare contro il 41 bis, ha sospeso l’assunzione di integratori dopo che la Cassazione ha revocato la sua istanza di revoca del regime di carcere duro. Per la seconda volta da quando è recluso a Milano si è reso necessario un ricovero per via del peggioramento delle sue condizioni di salute. L’abbassamento di alcuni valori, ritenuto pericoloso per la sua vita, ha portato i medici a optare per il trasferimento “a scopo precauzionale”: preoccupano i livelli di sodio e potassio, le cui carenze possono portare a danni cardiaci e a edemi cerebrali. Sul ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) Su indicazione dei medici del centro clinico del carcere di Opera,è stato trasferito nel reparto di medicina penitenziaria dell’San Paolo di Milano. L’anarchico, in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre per protestare contro il 41 bis, ha sospeso l’assunzione di integratori dopo che la Cassazione ha revocato la sua istanza di revoca del regime di carcere duro. Per la seconda volta da quando è recluso a Milano si è reso necessario un ricovero per via del peggioramento delle sue condizioni di salute. L’abbassamento di, ritenuto pericoloso per la sua vita, ha portato i medici a optare per il trasferimento “a scopo precauzionale”:i livelli di sodio e potassio, le cui carenze possono portare a danni cardiaci e a edemi cerebrali. Sul ...

