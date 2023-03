Alfa Romeo regina del nostro mercato nei primi due mesi 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – Il mercato italiano premia Alfa Romeo con un inizio del 2023 strepitoso, che le consente di confermarsi il titolo di Brand Premium che cresce di più anno su anno. A gennaio e febbraio, infatti, il marchio simbolo di nobile sportività italiana dal 1910, registra più del doppio delle immatricolazioni (+150%) rispetto al 2022. Artefice dell’ottimo avvio del 2023 è certamente Tonale, il primo C-Suv nella storia di Alfa Romeo, che conquista il primo posto tra i modelli dei marchi Premium in questo segmento con una quota del 4,4%, piazzandosi anche nella Top Ten assoluta della categoria. Particolarmente apprezzata Tonale Plug-in Hybrid Q4 280cv, la nuova versione top di gamma che ridefinisce il paradigma di “Sportività Efficiente”. Solo nelle giornate ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – Ilitaliano premiacon un inizio delstrepitoso, che le consente di confermarsi il titolo di Brand Premium che cresce di più anno su anno. A gennaio e febbraio, infatti, il marchio simbolo di nobile sportività italiana dal 1910, registra più del doppio delle immatricolazioni (+150%) rispetto al 2022. Artefice dell’ottimo avvio delè certamente Tonale, il primo C-Suv nella storia di, che conquista il primo posto tra i modelli dei marchi Premium in questo segmento con una quota del 4,4%, piazzandosi anche nella Top Ten assoluta della categoria. Particolarmente apprezzata Tonale Plug-in Hybrid Q4 280cv, la nuova versione top di gamma che ridefinisce il paradigma di “Sportività Efficiente”. Solo nelle giornate ...

