(Di lunedì 6 marzo 2023) Judeè l’obiettivo numero uno del Liverpool per la prossima stagione. Del giocatore ha parlato Trent,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Alexander-Arnold elogia Bellingham. Ecco la sua dichiarazione: Jude Bellingham è l’obiettivo numero uno del Liverpo… - Math_SMF : E essa disputa entre o Alexander-Arnold e o Bruno Fernandes? Hahahahah - xstais : ALEXANDER ARNOLD KKKKKKKKamo esse cara - zaccavgni : @belottiano che alexander arnold porti un taglio SERIO - zaccavgni : ma alexander arnold quando se lo fa un taglio di capelli normale?? -

Tabellino LIVERPOOL: Alisson,T., Elliott H. (dal 41 st Jones C.), Fabinho (dal 34 st Milner J.), Gakpo C. (dal 33 st Firmino R.), Henderson J. (dal 33 st Bajcetic S.), Konate I., ...Ecco le scelte di formazione: LIVERPOOL (4 - 3 - 3): Alisson,, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Elliott, Henderson, Salah, Nunez, Gakpo. MANCHESTER UNITED (4 - 2 - 3 - 1): De ...Commenta per primo Liverpool (4 - 3 - 3): Alisson;, Konate, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Salah, Nunez, Gakpo. Manchester United (4 - 2 - 3 - 1) : De Gea; Dalot, Martinez, Varane, Shaw; Fred, Casemiro; Antony, ...

Premier League, Liverpool-Manchester Utd: le formazioni ufficiali Sportitalia

Il Liverpool non si ferma e firma anche la manita contro il Manchester United. Al 75' punizione dalla destra di Alexander-Arnold che viene allunga sul secondo palo dove arriva Henderson. Il capitano r ...Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Salah, Nunez, Gakpo. Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Martinez, Varane, Shaw; Fred, C ...