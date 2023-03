Alcol e droga a fiumi: denunce e sequestri nel weekend su tutto il litorale romano (Di lunedì 6 marzo 2023) Civitavecchia – La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a fronteggiare fenomeni della cosiddetta “mala movida” nei comuni del litorale romano. Civitavecchia, Cerveteri, Santa Marinella e Ladispoli oggetto di controllo da parte dei militari. Maggior attenzione è stata posta presso i luoghi di maggior aggregazione e lungo le principali vie di collegamento con la Capitale, dove i Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, ad esito dei quali hanno denunciato un 33enne del Marocco e un 66enne italiano per guida in stato di ebbrezza Alcolica. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno anche segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, due cittadini romani di 24 anni e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023) Civitavecchia – La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a fronteggiare fenomeni della cosiddetta “mala movida” nei comuni del. Civitavecchia, Cerveteri, Santa Marinella e Ladispoli oggetto di controllo da parte dei militari. Maggior attenzione è stata posta presso i luoghi di maggior aggregazione e lungo le principali vie di collegamento con la Capitale, dove i Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, ad esito dei quali hanno denunciato un 33enne del Marocco e un 66enne italiano per guida in stato di ebbrezzaica. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno anche segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, due cittadini romani di 24 anni e ...

