AlbinoLeffe | è crisi | quarto ko di fila | la Juve NextGen vince 2-1 nel finale

(Di lunedì 6 marzo 2023) Quarta sconfitta consecutiva per l’, che anche ad Alessandria contro lantus, la seconda squadra bianconera, non trova quei punti che possono muovere la classifica e dare un barlume di fiducia. La partita termina 2-1, ma la sensazione lasciata dalla squadra di mister Foscarini non è tra le più positive. Difficoltà offensive prevedibili dato l’infortuno di Jacopo Manconi, fermo per un problema all’inguine da cui non è riuscito a recuperare. Fuori anche Frosinini, mentre torna Saltarelli alla prima del 2023 nel nuovo 4-4-1-1 provato dal nuovo allenatore, alla seconda uscita. È però la squadra dell’ex Atalanta Massimo Brambilla a tenere le redini della partita e avere le migliori occasioni già dalla partedel primo tempo. Reduci da tre sconfitte, i bianconeri con diversi elementi stabilmente ...