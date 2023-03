Al via la produzione del nuovo Ducati Scrambler (Di lunedì 6 marzo 2023) BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Ha preso il via nello stabilimento di Borgo Panigale la produzione del nuovo Scrambler Ducati. Un modello tutto nuovo nella linea e nei concetti, che mantiene quello spirito e quell’energia originali che hanno reso questa famiglia un successo mondiale da oltre 100.000 appassionati. Una moto inconfondibile, dinamica, accessibile e sicura per un uso quotidiano, con un nuovo design accattivante e moderno, dedicata a chi cerca la libertà e desidera esprimere il proprio stile di vita attraverso le sue scelte. La produzione del primo esemplare è stata festeggiata nel nuovo edificio di Finitura e Delibera Estetica con un evento in perfetto stile Scrambler. Dopo il tradizionale “battesimo” da parte ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Ha preso il via nello stabilimento di Borgo Panigale ladel. Un modello tuttonella linea e nei concetti, che mantiene quello spirito e quell’energia originali che hanno reso questa famiglia un successo mondiale da oltre 100.000 appassionati. Una moto inconfondibile, dinamica, accessibile e sicura per un uso quotidiano, con undesign accattivante e moderno, dedicata a chi cerca la libertà e desidera esprimere il proprio stile di vita attraverso le sue scelte. Ladel primo esemplare è stata festeggiata neledificio di Finitura e Delibera Estetica con un evento in perfetto stile. Dopo il tradizionale “battesimo” da parte ...

